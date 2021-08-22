В матче 5-го тура чемпионата Украины "Динамо" принимало "Десну". Киевляне одержали разгромную победу.
Полузащитник Виталий Буяльский поучаствовал в трех первых голах "Динамо". Сперва он открыл счет после паса Николая Шапаренко, затем заработал пенальти, который реализовал Виктор Цыганков, а во втором тайме оформил дубль.
Четвертый мяч стал автоголом - новичок "Динамо" Илья Шкурин, который дебютировал за киевлян, пробил головой, мяч попал в Тараса Завийского и полетел в ворота.
"Динамо" набрало 13 очков и возглавило таблицу УПЛ. У "Десны" - 12 очков и третья позиция.
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"Динамо" - "Десна" - 4:0
Голы: Буяльский, 30, 56, Цыганков, 47 (с пенальти), Завийский, 79 (автогол)
"Динамо": Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота (Тымчик, 67), Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 67), Цыганков (Караваев, 68), Буяльский, Шапаренко, Антюх (Леднев, 77), Гармаш (Шкурин, 46)
"Десна": Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов, Домбровский, Арвеладзе (Болбат, 46), Калитвинцев, Тотовицкий (Дегтярев, 86), Завийский, Безбородько (Будковский, 46)
Предупреждения: Буяльский, Забарный - Домбровский, Завийский
Видео голов (дополняется)
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