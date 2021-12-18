Георгий Судаков поделился радостным известием.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков сейчас находится на отдыхе в Доминиканской Республике вместе со своей невестой Елизаветой.

Талантливый футболист сообщил у себя в Instagram, что он станет отцом.

"Под твоим сердцем стучит второе. Скоро нас будет трое", - так подписал фото со своей девушкой Георгий.

19-летний Судаков сделал предложение Елизавете ранее.

Георгий сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и отметился четырьмя забитыми мячами. У Судакова три поединка за национальную сборную Украины. Он ездил на Евро-2020, но на поле не появлялся.

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Автор: Артем Будрин