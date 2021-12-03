Роман Яремчук попал в сферу интересов каталонского клуба.

Нападающий сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук заинтересовал гранда мирового футбола "Барселону".

Об этом сообщает Diario Gol.

По информации источника, кандидатура украинца нравится президенту "Барсы" Жоану Лапорте, который хочет усилить атакующую линию команды в зимнее межсезонье.

Изначально "Барселона" следила за другим форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом, однако каталонцев отпугнул ценник в 60 миллионов евро. Яремчук может обойтись "Барсе" гораздо дешевле.

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На данный момент Яремчук не является приоритетным вариантом на трансферном рынке для главного тренера "Барселоны" Хави, но каталонский клуб продолжит следить за украинцем.

В "Барселоне" считают, что нападающий способен добавить вариативности атакам команды за счет своей антропометрии.

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"

Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.

Нападающий провел за лиссабонцев 18 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 голевые передачи.

25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики".

В последнее время украинец находится не в лучшей форме - он не смог отличиться голами в семи подряд матчах "Бенфики".

Автор: Антон Дударь