Нападающий сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук заинтересовал гранда мирового футбола "Барселону".
Об этом сообщает Diario Gol.
По информации источника, кандидатура украинца нравится президенту "Барсы" Жоану Лапорте, который хочет усилить атакующую линию команды в зимнее межсезонье.
Изначально "Барселона" следила за другим форвардом "Бенфики" Дарвином Нуньесом, однако каталонцев отпугнул ценник в 60 миллионов евро. Яремчук может обойтись "Барсе" гораздо дешевле.
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На данный момент Яремчук не является приоритетным вариантом на трансферном рынке для главного тренера "Барселоны" Хави, но каталонский клуб продолжит следить за украинцем.
В "Барселоне" считают, что нападающий способен добавить вариативности атакам команды за счет своей антропометрии.
Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"
- Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- Нападающий провел за лиссабонцев 18 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 голевые передачи.
- 25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики".
- В последнее время украинец находится не в лучшей форме - он не смог отличиться голами в семи подряд матчах "Бенфики".