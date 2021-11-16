Роман Яремчук считает, что сборная Украины должна в первую очередь сосредоточиться на своем матче.

Во вторник, 16 ноября, в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет в гостях против Боснии и Герцеговины.

Чтобы Украина смогла занять второе место и попасть в стыковые матчи, нужно не только обыграть боснийцев, но и чтобы Франция выиграла у Финляндии.

Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022Форвард украинской национальной команды Роман Яремчук поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей.

Нападающий считает, что Украине нужно брать три очка в игре с Боснией и Герцеговиной, а уже потом смотреть на матчи соперников по группе.

"Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира.

Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка", - сказал Яремчук в эфире Футбол NEWS.

Ранее своим мнением о матче с Боснией и Герцеговиной поделился и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.

Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.

Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.

Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.

Автор: Владимир Медяник