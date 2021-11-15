Александр Петраков и Руслан Малиновский пообщались с прессой перед судьбоносной игрой.

Наставник сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от последнего поединка отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

64-летнего специалиста цитирует официальный сайт УАФ.

"Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты отрицательные. Готовимся к игре. Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не будет", - сказал Петраков.

"Игру соперника не буду комментировать. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее. Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил своего успеха. Возможно, завтра что-то будет", - добавил тренер.

"Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно", - отметил Петраков.

Плеймейкер сборной Украины Руслан Малиновский также дал свой комментарий относительно предстоящей игры:

"Ситуация не такая плохая. Нам нужна победа завтра. Были хорошие матчи, но пропускали в конце и где-то не было везения. Нельзя сказать, что мы плохо играем, ведь мы будем бороться за плей-офф. Если бы не было шансов, то можно было бы сказать. А так завтра последний экзамен".

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Автор: Артем Будрин