Наставник сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от последнего поединка отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
64-летнего специалиста цитирует официальный сайт УАФ.
"Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты отрицательные. Готовимся к игре. Я не буду следить за матчем конкурентов, и говорить никто ребятам ничего не будет", - сказал Петраков.
"Игру соперника не буду комментировать. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее. Я только принял команду недавно. Возможно, не везет где-то. Возможно, я еще не заслужил своего успеха. Возможно, завтра что-то будет", - добавил тренер.
"Что касается реализации, то в сборной совсем другие тренировки. Подтягивать реализацию в клубах нужно", - отметил Петраков.
Плеймейкер сборной Украины Руслан Малиновский также дал свой комментарий относительно предстоящей игры:
"Ситуация не такая плохая. Нам нужна победа завтра. Были хорошие матчи, но пропускали в конце и где-то не было везения. Нельзя сказать, что мы плохо играем, ведь мы будем бороться за плей-офф. Если бы не было шансов, то можно было бы сказать. А так завтра последний экзамен".
Читайте такжеТренер Боснии и Герцеговины поделился ожиданиями от матча с Украиной
Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.