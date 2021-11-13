Александр Петраков может как продолжить работу с командой, так и покинуть ее.

Будущее исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова зависит от результата матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, в случае неудачного результата Петраков покинет свой пост - он будет либо уволен решением Исполкома УАФ, который состоится 17 ноября, либо уйдет по собственному желанию.

Если же результат будет положительным, Петраков будет руководить "желто-синими" и в плей-офф, который запланирован на весну.

Напомним, на данный момент Украина занимает второе место в своей отборочной группе, но финны и боснийцы сыграли на матч меньше.

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Поединок Босния и Герцеговина - Украина запланирован на 16 ноября.

Александр Петраков в сборной Украины

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн".

Под руководством Петракова Украина провела шесть матчей: четыре официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали одну победу при пяти ничьих.

В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).

Автор: Антон Дударь