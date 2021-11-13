Украинские футболисты провели тренировку после игры с Болгарией.

Сборная Украины вернулась в Киев из Одессы, где проводила товарищеский матч против Болгарии.

Как сообщил официальный сайт УАФ, команда переночевала в Одессе, а утром 12 ноября отправилась в Киев.

Вечером футболисты провели восстановительную тренировку. 10 футболистов, которые против Болгарии сыграли тайм и больше, остались в отеле, где выполняли восстанавливающие упражнения в зале.

15 других игроков, включая всех вратарей, потренировались на поле НТК имени Банникова. В их число также вошли Сергей Сидорчук и Роман Яремчук, сыгравшие один тайм с болгарами. Тренерский штаб принял во внимание уровень физической нагрузки, которая легла на игроков в последнее время.

Вылет в Боснию и Герцеговину запланирован на 14 ноября.

Сборная Украины: решающий матч в отборе ЧМ-2022

Украинской сборной осталось провести один матч на групповом этапе квалификации ЧМ-2022 - против Боснии и Герцеговины в гостях. Он запланирован на 16 ноября.

На данный момент положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Боснийской сборной перед встречей с "желто-синими" 13 ноября предстоит сыграть против Финляндии.

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу против Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Болгарией - 1:1.

Автор: Антон Дударь