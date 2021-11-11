Репетиция перед Боснией прошла драйвово.

Национальная сборная Украины принимала команду Болгарии в Одессе на стадионе "Черноморец". Товарищеский матч завершился вничью - 1:1.

Первый тайм получился максимально нелогичным. Подопечные Александра Петракова создали кучу моментов: дважды с убийственных позиций пробивал Александр Зинченко после пасов Андрея Ярмоленко, а также Артем Довбик упустил возможность, когда не попал с метра в угол ворот. Последний отметился голом из офсайда.

На 34-й минуте Болгария после долгой передачи своего вратаря смогла забить Георгию Бущану. Александр Тымчик допустил ошибку и позволил Радославу Кирилову попасть в наши ворота.

Во втором тайме Украина продолжила штурмовать ворота соперника. Зинченко попал в штангу, Роман Яремчук в упор не переиграл вратаря, а Ярмоленко дважды забил, однако в обоих случаях рефери зафиксировал офсайд.

На 79-й минуте наконец бомбардировка украинцев увенчалась успехом. Тарас Степаненко в красивом стиле поймал мяч и забил дальним ударом из-за пределов штрафной. В итоге на табло 1:1.

Украина - Болгария - 1:1

Голы: Степаненко, 79 - Кирилов, 34

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Соболь (Коваленко, 67), Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 78), Зинченко, Зубков (Цыганков, 61), Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46)

Болгария: Михайлов (Вуцов, 46), Велковский, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов, 15), Неделев, Цонев Б. (Костадинов, 69), Цонев Г. (Чочев, 61), Кирилов, Десподов (Янков, 69), Илиев (Минчев, 46)

Видео обзор матча (дополняется)

Украина - Болгария: итоги матча

Сборная Украины в этом матче нанесла 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ, 15 - мимо, 7 были заблокированы), тогда как Болгария только 4.

История противостояний между командами теперь уже насчитывает 5 встреч: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1).

22-летний вратарь Дмитрий Резник дебютировал за сборную Украины.

Сборная Украины сыграла с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.

Автор: Артем Будрин