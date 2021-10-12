Игорь Харатин и Фоззи устроили битву в видеоигре.

Накануне матча между сборными Украины и Боснии и Герцеговины в отборе к ЧМ-2022, хавбек "желто-синих" Игорь Харатин поиграл в видеоигру FIFA вместе с певцом Фоззи (настоящее имя и фамилия - Александр Сидоренко).

Видеоролик "батла" размещен на You-Tube-канале vZbirna.

Мужчины устроили "зарубу" в футбольном симуляторе, из которой победителем вышел 26-летний Харатин.

48-летний Фоззи является вокалистом группы Танок на Майдані Конго, также он занимается писательской деятельностью.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Напомним, что Харатин в прошлое межсезонье пополнил состав чемпиона Польши.

Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.

Автор: Артем Будрин