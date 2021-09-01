Игорь Харатин перешел из "Ференцвароша" в "Легию".

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин стал игроком польской "Легии".

Об этом сообщил официальный сайт "Легии".

Харатин подписал контракт на три года - до конца сезона 2023-2024.

Украинец будет выступать за польский клуб под №14.

"Уверен, что Харатин привнесет в команду много качества, поделившись своим опытом, и будет укреплять нашу команду", - отметил спортивный директор "Легии" Радослав Кучарский.

Отметим, что Харатин был вызван в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2022, но покинул расположение команды из-за своего трансфера.

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Игорь Харатин: карьера и достижения

Харатин является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду киевлян провел только один матч. Он выступал за "Металлист" и "Зарю", а в 2019 году перешел в "Ференцварош".

С венгерским клубом полузащитник трижды стал чемпионом Венгрии и дошел до группового этапа Лиги чемпионов.

В сборной Украины Харатин провел 4 матча.

Автор: Антон Дударь