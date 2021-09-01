Игорь Харатин - игрок Легии / фото legia.com
Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин стал игроком польской "Легии".
Об этом сообщил официальный сайт "Легии".
Харатин подписал контракт на три года - до конца сезона 2023-2024.
Украинец будет выступать за польский клуб под №14.
"Уверен, что Харатин привнесет в команду много качества, поделившись своим опытом, и будет укреплять нашу команду", - отметил спортивный директор "Легии" Радослав Кучарский.
фото legia.com
Отметим, что Харатин был вызван в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2022, но покинул расположение команды из-за своего трансфера.
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Игорь Харатин: карьера и достижения
- Харатин является воспитанником киевского "Динамо", но за первую команду киевлян провел только один матч. Он выступал за "Металлист" и "Зарю", а в 2019 году перешел в "Ференцварош".
- С венгерским клубом полузащитник трижды стал чемпионом Венгрии и дошел до группового этапа Лиги чемпионов.
- В сборной Украины Харатин провел 4 матча.