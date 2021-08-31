Игорь Харатин покинул венгерский "Ференцварош" ради польской "Легии".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Игорь Харатин близок к тому, чтобы завершить свой трансфер. Экс-полузащитник "Динамо" и "Зари" Харатин покинет венгерский "Ференцварош" и перейдет к чемпиону Польши "Легии".

Об этом Петраков сообщил на пресс-конференции посвященной предстоящему матчу сборной Украины против Казахстана.

"Вчера Харатин пришел в час ночи. Сказал, что руководство "Ференцвароша" продало его в "Легию". Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в "Легию" на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном", - раскрыл детали Петраков.

Харатин попал в список игроков, которых Петраков вызвал на сентябрьский сбор национальной сборной Украины.

26-летний Харатин выступал за "Ференцварош" с января 2019 года. Венгерский клуб приобрел его в луганской "Заре" за 600 000 евро. Игорь сыграл за чемпионов Венгрии 108 поединков во всех турнирах и оформил 11+11 по системе гол+пас.

Заметим, что "Легия" является пятнадцатикратным чемпионом Польши и в этом году выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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Автор: Артем Будрин