Денис Бойко высказался о вторжении российских войск в Украину.

Футболист киевского "Динамо" Денис Бойко эмоционально обратился к российским оккупантам, которые напали на Украину.

В своем Instagram известный голкипер опубликовал фото Андрея Ярмоленко, который заплакал после забитого гола в матче АПЛ, и сопроводил ее подписью. Футболист не стал подбирать выражений в адрес оккупантов.

"Освободители еб***е. Вы заставляете наш народ страдать и плакать вместо того, чтобы радоваться и смеяться.

Вам вернется вся та боль, которую мы почувствовали на себе. Горите в огне, нелюди. Слава Украине", – написал Бойко.

Напомним, по ходу карьеры Денис Бойко выступал за "Динамо", киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", турецкий "Бешикташ" и испанкую "Малагу", а в 2018 году вернулся в "Динамо".

С "Динамо" Бойко один раз становился чемпионом Украины, дважды - обладателем Кубка страны, два раза выигрывал Суперкубок Украины. С "Днепром" вратарь доходил до финала Лиги Европы, а с "Бешикташем" стал чемпионом Турции.

В составе сборной Украины Бойко провел семь матчей.

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