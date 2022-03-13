Андрей вышел на замену и принес "Вест Хэму" победу.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые после начала войны принял участие в матче чемпионата Англии. 32-летний украинец начал поединок против "Астон Виллы" на скамейке запасных.

На 52-й минуте главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес выпустил Андрея и тот открыл счет на 70-й минуте.

Ярмоленко отпраздновал гол эмоционально: поднял руки кверху, упал на колени и заплакал. Его родной Чернигов сейчас переживает ужас войны.

Это второй гол для Андрея в этом сезоне за "Вест Хэм". Первый был забит на групповом этапе Лиги Европы осенью. Заметим, что Ярмоленко прервал длительную голевую засуху. Перед этим украинец забивал в АПЛ последний раз 26 июля 2020 года и также в ворота "Астон Виллы".

"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:1

Голы: Ярмоленко, 70, Форнальс, 82 - Рэмзи, 90

"Ежедневно армия России убивает украинцев. Сложно думать о футболе, но момент с голом был очень эмоциональным. Не знаю, что говорить. Хочу поблагодарить команду и болельщиков за поддержку. И всем британцам сказать спасибо, они нас реально поддерживают. Я стараюсь отдаваться на поле, но не все получается, потому что за последние недели я тренировался раза 3 или 4. Трудно работать, когда думаешь о своих соотечественниках в Украине", - сказал Ярмоленко после игры.

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