Габриэль Магальяйнс остался целым, а злоумышленника посадили в тюрьму.

Защитника лондонского "Арсенала" Габриэля Магальяйнса атаковали грабители, когда тот возвращался из ночного клуба домой.

Об этом сообщает The Sun.

Воры следили за Габриэлем, дождались пока тот попрощается с товарищем и зайдет в собственный гараж возле дома. После этого вооруженные бандиты ворвались в гараж и начали угрожать 23-летнему бразильцу бейсбольной битой.

Габриэль после угроз сперва отдал часы, а потом ударил грабителя. Воры сбежали, но один из них потерял во время побега шляпу, и по ДНК волос правоохранительные органы смогли идентифицировать злодея.

Грабителем оказался 26-летний Абдерахам Муза и его посадили на 5 лет в тюрьму.

— Tiro de Canto (@TiroDiCanto) November 30, 2021

Бразильский футболист стоит 25 миллионов евро согласно Transfermarkt. В "Арсенал" Габриэль перебрался осенью 2020 года из французского "Лилля". За "канониров" он провел 42 поединка.

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Футболисты, ставшие жертвами ограбления

Ограбление дома Видаля - не первый случай за последнее время, когда футболист пострадал от действий злоумышленников.

Так, недавно из дома звезды "Ювентуса" вынесли коллекцию дорогих часов.

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Андер Эррера был ограблен вооруженным трансвеститом.

А экс-футболист сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления - на его машину напали прямо на улице.

Автор: Артем Будрин