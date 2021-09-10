Натали Барулич / фото instagram.com/natalia
Бывшая девушка звезды французского ПСЖ Неймара продемонстрировала соблазнительные фото.
Американская модель Натали Барулич у себя в Instagram выставила кадры, где она в белых чулках и без нижнего белья. Фотосессия получилась очень атмосферной, по мнению подписчиков Натали.
Натали была в отношениях с колумбийским певцом Малума, который дружит с Неймаром. А уже после того Барулич пошла к бразильскому бомбардиру.
Напомним, что недавно в сеть попали интересные детали контракта Неймара с ПСЖ.
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