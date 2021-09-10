Натали Барулич встречалась с лидером сборной Бразилии Неймаром.

Бывшая девушка звезды французского ПСЖ Неймара продемонстрировала соблазнительные фото.

Американская модель Натали Барулич у себя в Instagram выставила кадры, где она в белых чулках и без нижнего белья. Фотосессия получилась очень атмосферной, по мнению подписчиков Натали.

Натали была в отношениях с колумбийским певцом Малума, который дружит с Неймаром. А уже после того Барулич пошла к бразильскому бомбардиру.

Напомним, что недавно в сеть попали интересные детали контракта Неймара с ПСЖ.

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Автор: Артем Будрин