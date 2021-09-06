Появились интересные детали контракта бразильского нападающего с французским топ-клубом.

Лидер сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар зарабатывает гонорары за свое поведение вне футбольного поля.

Игрок и ПСЖ прописали в контракте пункт о специальных премиальных за "вежливость, пунктуальность, дружелюбие, открытость к фанатам и запрет на публичную критику тактики команды".

Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Неймар обязан приветствовать болельщиков перед каждой игрой и прощаться с ними после матчей. Бразильцу запрещено распространять негатив о клубе, его персонале и поклонниках.

По версии источника, ежемесячно на счет Неймара падает солидный денежный бонус в размере 541 680 евро. Итак, за год 29-летний нападающий зарабатывает согласно этому пункту в контракте около 6,5 миллиона евро. В целом годовая зарплата Неймара составляет 30 миллионов евро (после вычета налогов). Также предусмотрены отдельные бонусы за успех в Лиге чемпионов.

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Неймар: карьера в ПСЖ

Неймар является самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Он трижды выиграл с ПСЖ чемпионат Франции и Кубок Франции, два раза - Суперкубок Франции и один раз - Кубок французской лиги. В сезоне 2019-2020 Неймар и парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".

В сезоне 2020-2021 Неймар забил 18 голов и отдал 8 ассистов в 34 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Автор: Артем Будрин