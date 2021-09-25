Роман Яремчук / фото REUTERS
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в матче 7-го тура чемпионата Португалии против "Витории Гимараеш" и помог "Бенфике" одержать победу со счетом 3:1.
На 30-й минуте Яремчук открыл счет в матче - он вышел на ворота и элегантно пробросил мяч мимо голкипера. До перерыва он успел забить второй гол - украинец направил мяч в ворота с острого угла.
На 66-й минуте нападающий был заменен.
Для Яремчука это первый дубль в составе "Бенфики".
На счету украинца теперь 4 гола и 1 ассист в пяти матчах чемпионата Португалии.
Видео голов Яремчука
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Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"
- Уже в своем дебютном матче за "Бенфику" против "Спартака" Яремчук отметился действием, которое привело к голу - после его удара и рикошета мяч оказался в сетке.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- В своем первом матче в чемпионате Португалии Яремчук забил гол и отдал голевой пас и был признан лучшим игроком встречи.
- Затем украинец отдал голевой пас за "Бенфику" в матче квалификации Лиги чемпионов, а также забил после выхода на замену в чемпионате Португалии.