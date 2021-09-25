У украинского нападающего уже четыре гола в чемпионате Португалии.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук оформил дубль в матче 7-го тура чемпионата Португалии против "Витории Гимараеш" и помог "Бенфике" одержать победу со счетом 3:1.

На 30-й минуте Яремчук открыл счет в матче - он вышел на ворота и элегантно пробросил мяч мимо голкипера. До перерыва он успел забить второй гол - украинец направил мяч в ворота с острого угла.

На 66-й минуте нападающий был заменен.

Для Яремчука это первый дубль в составе "Бенфики".

На счету украинца теперь 4 гола и 1 ассист в пяти матчах чемпионата Португалии.

Видео голов Яремчука

Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"

Автор: Антон Дударь