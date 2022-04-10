Форвард "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик высказался о войне, развязанной российскими захватчиками.
Молодой футболист не сдержал слезы, комментируя резню в Буче и в других украинских городах, которую устроили оккупанты. Довбик признался, что его "разрывает внутри" из-за этих трагических событий.
"Все разрывается внутри. Смотришь на то, что было в Буче, и слезы льются. Ты ничего не можешь поделать с этим, от тебя ничего не зависит", - приводит слова Довбика "Футбол NEWS".
Также украинский футболист добавил, что сейчас главные герои - это ВСУ, которые достойно сражаются и дают отпор российским захватчикам.
"Судьба всех украинцев сейчас в их руках. Глядя на то, как они отражались от неприятеля, переходили в контратаки, у меня такая вера, гордость. Хочется пожелать им сил, чтобы эта война поскорее закончилась. Они - настоящие герои в наших глазах и сердцах", - сказал Довбик.
Стоит отметить, что Артем Довбик отказался от российского языка и давал интервью на украинском языке.
Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 результативных передач.
- Довбик является лидером гонки бомбардиров УПЛ сезона 2021/22 с 14 забитыми мячами.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.