Артем Довбик поблагодарил украинских военных, которые дают отпор оккупантам.

Форвард "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик высказался о войне, развязанной российскими захватчиками.

Молодой футболист не сдержал слезы, комментируя резню в Буче и в других украинских городах, которую устроили оккупанты. Довбик признался, что его "разрывает внутри" из-за этих трагических событий.

"Все разрывается внутри. Смотришь на то, что было в Буче, и слезы льются. Ты ничего не можешь поделать с этим, от тебя ничего не зависит", - приводит слова Довбика "Футбол NEWS".

Также украинский футболист добавил, что сейчас главные герои - это ВСУ, которые достойно сражаются и дают отпор российским захватчикам.

"Судьба всех украинцев сейчас в их руках. Глядя на то, как они отражались от неприятеля, переходили в контратаки, у меня такая вера, гордость. Хочется пожелать им сил, чтобы эта война поскорее закончилась. Они - настоящие герои в наших глазах и сердцах", - сказал Довбик.

Стоит отметить, что Артем Довбик отказался от российского языка и давал интервью на украинском языке.

Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.

Артем Довбик: карьера