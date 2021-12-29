Артем Довбик является лучшим бомбардиром УПЛ текущего сезона.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.

Как сообщает Команда 1, футболисты и тренеры УПЛ выбрали 24-летнего нападающего лучшим игроком элитного дивизиона по итогам уходящего года. За Довбика проголосовали 108 респондентов, он набрал 245 баллов.

В финальной четверке, кроме форварда "Днепра-1", еще оказались три представителя киевского "Динамо": Виктор Цыганков (178 очков), Николай Шапаренко (173) и Виталий Буяльский (161).

Читайте такжеНе Цыганков: болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в 2021 годуНапомним, положила начало опросу газета "Команда". От каждого клуба голосуют 15 футболистов и главный тренер. За первое место насчитываются три очка, за второе – два, за третье – одно.

Артем Довбик: карьера