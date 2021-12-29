Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик признан лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.
Как сообщает Команда 1, футболисты и тренеры УПЛ выбрали 24-летнего нападающего лучшим игроком элитного дивизиона по итогам уходящего года. За Довбика проголосовали 108 респондентов, он набрал 245 баллов.
В финальной четверке, кроме форварда "Днепра-1", еще оказались три представителя киевского "Динамо": Виктор Цыганков (178 очков), Николай Шапаренко (173) и Виталий Буяльский (161).
Читайте такжеНе Цыганков: болельщики Динамо выбрали лучшего игрока команды в 2021 годуНапомним, положила начало опросу газета "Команда". От каждого клуба голосуют 15 футболистов и главный тренер. За первое место насчитываются три очка, за второе – два, за третье – одно.
Артем Довбик: карьера
- Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сённерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".
- В текущем сезоне он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, забив 14 голов.
- Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.
- За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 6 матчей, в которых забил 2 гола.