"Барселона" в период с 2016 по 2018 годы платила деньги вице-президенту комитета судей испанской футбольной федерации.

"Барселона" была обвинена во взяточничестве по делу о судейском скандале вокруг выплат экс-председателю комитета арбитров Ла Лиги Хосе Негрейри, сообщает The Telegraph.

Также обвинения во взяточничестве получил сам Негрейра, его сын и бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных. Если их вина будет доказана, то они могут получить от 3 до 6 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что председатель следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело, считает выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

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При таком развитии событий клуб могут отстранить от любой футбольной деятельности. Тогда, вероятно, "Барселона" станет банкротом.

"Барселона" может прекратить существование - что известно

Недавно президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что если вина "Барселоны" по делу о возможном подкупе судей будет доказана, то клуб может быть исключен из элитного дивизиона чемпионата Испании.

Напомним, еще в начале этого года прокуратура Испании официально выдвинула обвинения против бывших президентов "Барселоны" Роселя и Бартомеу, а также главного фигуранта дела, бывшего вице-президента комитета арбитров Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Среди обвинений - фальсификация документов, коррупционные связи в спорте между физическими лицами, а также предвзятость арбитров.

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