Каталонский клуб подозревают в коррупции в бизнесе.

Футбольный клуб "Барселона" может быть исключен из элитного дивизиона чемпионата Испании.

Об этому сообщил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. По его словам, каталонский клуб может понести столь суровое наказание, если будет доказана их вина в деле о возможном подкупе судей.

"Сам факт попытки влияния – это преступление спортивной коррупции. Этого достаточно, чтобы возбудить соответствующее дисциплинарное дело. Санкции варьируются от предупреждения до понижения в классе. Объяснений нужно давать гораздо больше.

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Привело бы это к исключению "Барселоны "из Ла Лиги? Если судья так скажет, то да. Это то, что решает суд, как он поступил с "Эльче" несколько лет назад. Единственное, что я могу - это осудить некоторые факты, и я их осуждаю. Санкции - это не моя ответственность", - приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, в феврале этого года "Барселона" стала фигурантом скандала по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 годы заплатил почти 1,5 миллиона евро компании "DASNIL 95", которая принадлежит Энрикесу Негрейре. Клуб обвиняется по статье о коррупции в бизнесе.

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