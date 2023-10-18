Александр Зинченко поздравил Мудрика с дебютным голом и подчеркнул важность матча с Италией.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который играл с капитанской повязкой в игре против Мальты (3:1), подвел итоги матча 8-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

26-летний хавбек поздравил Михаила Мудрика с дебютным голом за сборную, а также рассказал о будущем поединке против сборной Италии. Александр отметил, что этот матч будет "финалом всей жизни" для игроков национальной команды.

"Самым важным для нас было взять 3 очка. Я очень рад за Мудрика и за сборную. Это очень важный мяч, он немного успокоил игру. Я ему сказал: "Если ты сделаешь или попытаешься сделать это в субботу, оторву тебе яйца". Так и сказал. Извиняюсь за мой французский.

Мы помним прошлый опыт, когда в игре с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очень простые очки. Этот гол успокоил команду.

"Домашняя" игра против Италии? Скажу, что где бы мы ни играли, на стадионах очень много украинцев. Много поддержки, хочется сказать им большое спасибо.

Мы живем в непростое время, люди все равно приходят и поддерживают. Это мотивирует еще большее. Где бы мы ни играли, уверен, что украинцы нас будут поддерживать. К сожалению, мы живем в самое сложное время, когда Украина стала независимой. С этой войной, как мы стали одним целым, украинцы по всему миру. Не помню, чтобы так было. С первого дня полномасштабной войны мы все объединились и помогаем друг другу.

Не хочу забегать далеко, но матч с Италией будет финалом. Финалом всей нашей жизни на этот момент.

Возможно, у нас нет столько талантливых игроков, как у Бразилии, но одно у нас есть, и этого никогда не отнимешь у нас. Это характер. Это не только касается футбола, но и наших бойцов. Благодаря ВСУ мы можем играть в самую главную нашу игру", - приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины сыграла 7 матчей в рамках отбора на ЧЕ-2024 и с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. Сборная Италии сыграла 6 матчей и с 10 баллами идет на третьей строчке. Лидирует в группе Англия - 16 очков.

Отметим, что сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро-2024 по футболу.

За вторую путевку сборная Украины будет бороться с Италией. Все решится в их очном поединке, который состоится 20 ноября. Игра пройдет в Германии на стадионе "БайАрена" в Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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