С 14 июня по 14 июля следующего года в десяти немецких городах пройдет финальный турнир Евро-2024 по футболу.
Участие в турнире примут 24 команды.
Согласно регламенту турнира, 20 команд-участников Евро-2024 определяются через отборочный турнир, который проходит с марта по ноябрь текущего года. Путевки на ЧЕ получают сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах.
Еще три путевки на континентальное первенство будут разыграны в двухраундовом плей-офф Лиги наций между 12-ю лучшими сборными, которые не попадут на Евро-2024 напрямую.
Сборная Германии, как страна-хозяйка турнира, автоматически попала на чемпионат Европы-2024.
Участники Евро-2024 по футболу:
- Германия
- Франция
- Бельгия
- Португалия
- Испания
- Шотландия
- Турция
Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию на "Уэмбли" в серии пенальти.