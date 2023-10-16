Определились уже семь участников финального турнира чемпионата Европы-2024.

С 14 июня по 14 июля следующего года в десяти немецких городах пройдет финальный турнир Евро-2024 по футболу.

Участие в турнире примут 24 команды.

Согласно регламенту турнира, 20 команд-участников Евро-2024 определяются через отборочный турнир, который проходит с марта по ноябрь текущего года. Путевки на ЧЕ получают сборные, которые займут первые и вторые места в своих группах.

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Еще три путевки на континентальное первенство будут разыграны в двухраундовом плей-офф Лиги наций между 12-ю лучшими сборными, которые не попадут на Евро-2024 напрямую.

Сборная Германии, как страна-хозяйка турнира, автоматически попала на чемпионат Европы-2024.

Участники Евро-2024 по футболу:

Германия

Франция

Бельгия

Португалия

Испания

Шотландия

Турция

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила Англию на "Уэмбли" в серии пенальти.

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