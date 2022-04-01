Международная федерация футбола не разрешила демонстрировать кадры преступлений российских оккупантов.

31 марта в Дохе (Катар) состоялся 72-й конгресс Международной футбольной ассоциации (ФИФА). Этот конгресс вызвал очень много вопросов к организации.

Помимо того, что ФИФА не стала рассматривать вопрос исключения России и решила включить русский язык в число официальных языков организации, произошел еще один конфликт. Президент организации Джанни Инфантино в своей речи упомянул о войне в Украине, назвав события "ужасным конфликтом". После слово было предоставлено президенту УАФ Андрею Павелко, который обратился к присутствующим по видеосвязи.

Как сообщил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов, ФИФА запретила продемонстрировать на экране кадры последствий российского вторжения в Украину во время обращения президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

"Так сегодня должно было выглядеть видеообращение президента УАФ Андрея Павелко к конгрессу ФИФА. Но ФИФА не позволила демонстрировать на экране кадры войны в Украине, в результате из видеоролика удалили видео преступлений российской армии, оставив лишь прямую речь главы УАФ.

Это все, что нужно знать о партнерстве и солидарности ФИФА в момент тяжелейшего испытания для Украины", - написал Денисов в Facebook.

Так должно было выглядеть обращение.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Из-за военной агрессии России ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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