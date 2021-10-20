В мировом футболе грядут большие перемены.

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится кардинально изменить регламент главного футбольного турнира - чемпионата мира. В планах организации, как заявил ее президент Джанни Инфантино, начиная с 2026 года проводить мундиаль каждые два года, а не раз в четыре года, как это происходит сейчас.

В ФИФА считают, что уменьшив количество отборочных игр и международных пауз между ними, можно за четыре года провести ЧМ два раза.

Инфантино сообщил, что 20 декабря состоится саммит ФИФА, на котором обсудят будущее футбола.

На нем, вероятно, обсудят реформы календаря национальных сборных и возможность проведения чемпионатов мира каждые два года.

"Структуру футбола необходимо переосмыслить. У нас должно быть больше значимых для болельщиков турниров, но при этом мы не должны добавлять новые игры в календарь. Безусловно, мы можем прийти к соглашению. Это наша главная цель. Важно выслушать все обоснованные вопросы. Сейчас мы не просим кого-то соглашаться, просто просим начать диалог", - сказал Инфантино.

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Стоит отметить, что далеко не все согласны с идеей ФИФА проводить мундиаль раз в два года. Как минимум 12 европейских ассоциаций уже выступили против идеи реформирования чемпионата мира. Они не планируют выступать на мировых первенствах каждые два года и уже сообщили УЕФА о своих намерениях выйти из состава ФИФА, пишет Associated Press.

Собственно сам Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также не поддерживает новые реформы ФИФА. Президент организации Александр Чеферин ранее заявил, что проведение чемпионата мира раз в два года снизит ценность турнира:

"Эта концепция имеет все признаки решение, которое ФИФА хочет принять в спешке и оставить остаток игры за бортом. Выгоды кажутся незначительными, а подводных камней очень много. УЕФА будет продолжать противодействовать этому, пока здравый смысл не возьмет верх и планы не будут отменены".

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года: что известно

Впервые об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года стало известно в начале сентября. Чтобы вместить турнир в календарь, в ФИФА предлагают уменьшить количество отборочных матчей, а также количество пауз на матчи сборных.

"Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще. Супербоул проводится каждый год, "Уимблдон" или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением", - заявил ранее президент ФИФА Джанни Инфантино.

Против проведения турнира выступил ряд известных личностей из мира футбола: Карло Анчелотти, Паоло Мальдини и другие.

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лиги не допустят проведения турнира каждые два года. Также против выступила французская Лига 1. Ассоциации северных стран Европы сделали совместное заявление, "решительно" выступив против данной идеи.

Автор: Владимир Медяник