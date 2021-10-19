Джанни Инфантино заявил, что миру нужно больше соревнований высокого уровня.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

Инфантино цитирует ESPN.

Президент ФИФА назвал основную причину, по которой в УЕФА задумались о таком варианте:

"Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211".

"Идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах за раз, и если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран", - добавил Инфантино.

Президент ФИФА заявил, что на данный момент идет обсуждение вопроса:

"Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года, оцениваем, скажется ли это положительно на футболе. У нас есть предложения, по которым мы проводим внутренние консультации. Кто-то за, а кто-то против".

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ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года: что известно

Впервые об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года стало известно в начале сентября. Чтобы вместить турнир в календарь, в ФИФА предлагают уменьшить количество отборочных матчей, а также количество пауз на матчи сборных.

"Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще. Супербоул проводится каждый год, "Уимблдон" или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением", - заявил ранее президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент УЕФА Александер Чеферин сразу заявил, что это будет "смерти подобно" и что европейские сборные могут бойкотировать турнир.

Против проведения турнира выступил ряд известных личностей из мира футбола: Карло Анчелотти, Паоло Мальдини и другие.

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лиги не допустят проведения турнира каждые два года. Также против выступила французская Лига 1. Ассоциации северных стран Европы сделали совместное заявление, "решительно" выступив против данной идеи.

Автор: Антон Дударь