"Почему мы не можем мечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних с ним странах?", - задался вопросом Джанни Инфантино.

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Израилю принять чемпионат мира по футболу-2030 вместе с соседними странами.

Об этом сообщает The Telegraph.

Инфантино поднял вопрос о проведении турнира в этом регионе во время своего визита в Израиль и встречи с премьер-министром страны Нафтали Беннеттом.

"В ходе обсуждения глава ФИФА высказал идею о том, что в 2030 году Израиль мог бы провести чемпионат мира по футболу вместе с другими странами региона, в первую очередь с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сообщил представитель Беннетта.

Сам Инфантино заявил:

"Почему мы не можем мечтать о чемпионате мира в Израиле и соседних с ним странах? С учетом "Авраамских соглашений", почему бы нам не сделать это здесь, в Израиле, и соседних странах Ближнего Востока, включая Палестину?".

При этом отмечается, что визит Инфантино в Израиль не понравился палестинцам, которые отменили встречу между ним и Палестинской футбольной ассоциацией.

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Инфантино появился на двух мероприятиях, включавших открытие "Центра Фридмана за мир через силу" в Музее толерантности в Иерусалиме, который открыл бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман. Палестинцев возмутили связь Инфантино с Фридманом, политика которого, по их мнению, привела к разрыву связей с США, а также расположение музея в Иерусалиме.

Обострение на Ближнем Востоке

Обострение конфликта между Израилем и палестинскими движениями "Хамас" и "Исламский джихад" произошло в мае.

В результате противостояния погибли 230 палестинцев и 12 израильтян.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Автор: Антон Дударь