УЕФА не поддерживает идею ФИФА.

УЕФА выступил против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сейчас.

Ранее с подобной инициативой выступила ФИФА, однако, как сообщает Reuters, в УЕФА пригрозили бойкотировать дополнительный ЧМ.

"Учитывая то, то наши клубы, лиги, УЕФА, а также КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола, - Прим.) против этого, вряд ли они будут придерживаться такого календаря ФИФА", - сообщил изданию высокопоставленный источник.

В УЕФА считают, что более частое проведение чемпионатов мира "обесценит соревнование" и "нанесет ущерб всем формам футбола".

"Эта концепция имеет все признаки решения, которое ФИФА хочет принять в спешке и оставить остальную часть игры за бортом. Выгоды кажутся незначительными, а подводных камней очень много. УЕФА будет продолжать противодействовать этому, пока здравый смысл не возобладает и планы не будут отменены", - говорится в заявлении УЕФА.

ФИФА хочет проводить ЧМ каждые два года: что известно

Впервые об идее ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года стало известно в начале сентября. Чтобы вместить турнир в календарь, в ФИФА предлагают уменьшить количество отборочных матчей, а также количество пауз на матчи сборных.

"Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще. Супербоул проводится каждый год, "Уимблдон" или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Президент УЕФА Александер Чеферин сразу заявил, что это будет "смерти подобно" и что европейские сборные могут бойкотировать турнир.

Против проведения турнира выступил ряд известных личностей из мира футбола: Карло Анчелотти, Паоло Мальдини и другие.

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лиги не допустят проведения турнира каждые два года. Также против выступила французская Лига 1. Ассоциации северных стран Европы сделали совместное заявление, "решительно" выступив против данной идеи.

Автор: Антон Дударь