Команды Английской Премьер-лиги не отпустили своих исполнителей в стан сборной Бразилии и получили бан от ФИФА. Организация отстранила от матчей за клубы ряд футболистов сборной Бразилии.
Об этом сообщает The Times.
Наказание будет действовать в течение пяти дней. Итак, футболисты не смогут принять участие в поединках ближайшего тура АПЛ и еврокубков.
Клубы АПЛ отозвали своих игроков из расположения сборной из Южной Америки, которая 10 сентября должна сыграть матч отбора ЧМ-2022. А Бразильская конфедерация футбола написала жалобу в ФИФА на Английскую Премьер-Лигу.
Список дисквалифицированных сформировали: Алиссон Беккер, Фабинью, Роберто Фирмино (все - "Ливерпуль"), Эдерсон, Габриэл Жезус (оба - "Манчестер Сити"), Тьяго Силва ("Челси"), Рафинья ("Лидс") и Фред ("Манчестер Юнайтед").
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Конфликт между ФИФА и клубами АПЛ: детали
- Также по той же причине временно отстранены от поединков за клубы АПЛ игроки из Аргентины, Мексики, Парагвая и Чили.
- "Эвертон" смог избежать наказания. Клуб из Мерсисайда не отпустил своего лидера Ришарлисона в сборную Бразилии, но местная Конфедерация простила "ирисок", поскольку те ранее разрешили нападающему поехать на Олимпиаду.
- ФИФА применило "Правило пяти дней", которое предусматривает отстранение на указанный срок игроков от матчей за клуб, если тот без уважительной причины запретил ему выступить за сборную.
- Если футболист, к которому была применена санкция, появится на поле, то клуб получит техническое поражение.