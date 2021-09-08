Бывший игрок донецкого "Шахтера" Фред тоже стал жертвой санкций.

Команды Английской Премьер-лиги не отпустили своих исполнителей в стан сборной Бразилии и получили бан от ФИФА. Организация отстранила от матчей за клубы ряд футболистов сборной Бразилии.

Об этом сообщает The Times.

Наказание будет действовать в течение пяти дней. Итак, футболисты не смогут принять участие в поединках ближайшего тура АПЛ и еврокубков.

Клубы АПЛ отозвали своих игроков из расположения сборной из Южной Америки, которая 10 сентября должна сыграть матч отбора ЧМ-2022. А Бразильская конфедерация футбола написала жалобу в ФИФА на Английскую Премьер-Лигу.

Список дисквалифицированных сформировали: Алиссон Беккер, Фабинью, Роберто Фирмино (все - "Ливерпуль"), Эдерсон, Габриэл Жезус (оба - "Манчестер Сити"), Тьяго Силва ("Челси"), Рафинья ("Лидс") и Фред ("Манчестер Юнайтед").

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Конфликт между ФИФА и клубами АПЛ: детали

Также по той же причине временно отстранены от поединков за клубы АПЛ игроки из Аргентины, Мексики, Парагвая и Чили.

"Эвертон" смог избежать наказания. Клуб из Мерсисайда не отпустил своего лидера Ришарлисона в сборную Бразилии, но местная Конфедерация простила "ирисок", поскольку те ранее разрешили нападающему поехать на Олимпиаду.

ФИФА применило "Правило пяти дней", которое предусматривает отстранение на указанный срок игроков от матчей за клуб, если тот без уважительной причины запретил ему выступить за сборную.

Если футболист, к которому была применена санкция, появится на поле, то клуб получит техническое поражение.

Автор: Артем Будрин