"Динамо" померяется силами с "Фенербахче" в 1-м туре Лиги Европы.

В четверг, 8 сентября, стартует групповой этап Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023.

В первом туре киевское "Динамо" на выезде сыграет против турецкого "Фенербахче".

Обслужит матч бригада арбитров по главе с венгром Тамашом Богнаром. Помогать Богнару на линиях будут соотечественники Балаж Бузаш и Петер Кобор, резервный арбитр - Адам Фаркаш.

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И "Динамо", и "Фенербахче" стартовали в этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов. Более того, команды были соперниками во втором раунде отбора ЛЧ. "Бело-синие" одолели "Фенербахче" на этой стадии по сумме двух игр (0:0 в Лодзи и 2:1 в Стамбуле).

В третьем раунде квалификации ЛЧ подопечные Мирчи Луческу одолели австрийский "Штурм" (1:0 в Лодзи и 2:1 в Граце), после чего уступили в плей-офф португальской "Бенфике" (0:2 в Лодзи и 0:3 в Лиссабоне).

В чемпионате Украины "Динамо" стартовало с двух поражений – от "Днепра-1" (0:3) и "Зари" (2:3), показав худший старт в УПЛ за всю клубную историю.

"Фенербахче" после вылета от "Динамо" продолжил выступления в квалификации Лиги Европы, где обыграл чешский "Словацко" (3:0 в Стамбуле и 1:1 в Угерске Градиште) и австрийскую "Аустрию" (2:0 в Вене и 4:1 в Стамбуле), пройдя в групповой этап.

В чемпионате Турции "Фенербахче" после пяти туров идет на третьем месте, имея 10 очков в активе (3 победы, 1 ничья, 1 поражение, разница мячей - 15:6). "Канарейки" отстают от лидирующего "Бешикташа" на три пункта.

Фенербахче - Динамо: трансляция

В Украине прямом эфире матч Лиги Европы группы B между "Фенербахче" и "Динамо" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Заявка Динамо на матч с Фенербахче

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Антон Боль.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Антон Царенко, Александр Яцик.

Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин.

Напомним, в группе B с "Динамо" и "Фенербахче" также выступают французский "Ренн" и кипрский клуб АЕК.

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