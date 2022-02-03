"Манчестер Юнайтед" сделал важное объявление для своих болельщиков. Каждый, кто купил в клубном магазине футболку Мейсона Гринвуда, имеет теперь право сдать ее назад или обменять на форму другого игрока. Такое решение обусловлено тем, что Гринвуда арестовала полиция и подозревает его в изнасиловании.
Об этом сообщает Daily Mail.
31 января манкунианцы прекратили продавать атрибутику связанную с Гринвудом, потому что фанаты категорически осудили действия футболиста. Теперь клуб решил дать возможность болельщикам избавиться от футболки игрока без потери средств.
"Манчестер Юнайтед" отстранил Гринвуда от тренировок и матчей сразу после того, как форварда обвинили в насилии. 20-летний Мейсон избил свою девушку Гэрриет Робсон, а также принуждал ее к сексу.
С Гринвудом отказались сотрудничать спонсоры. Более того, компания-разработчик видеоигр EA Sports удалила Мейсона из футбольного симулятора FIFA 22.
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Мейсон Гринвуд: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- Мейсон Гринвуд выступает за основную команду "Манчестер Юнайтед" с 2018 года.
- В составе "МЮ" 20-летний Гринвуд сыграл уже 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 результативных передач.
- В составе манкунианцев форвард - финалист Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.
- С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную сборную Англии.
- Является одним из самых перспективных и талантливых футболистов Англии.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.