Поступок Мейсона Гринвуда возмутил болельщиков "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" сделал важное объявление для своих болельщиков. Каждый, кто купил в клубном магазине футболку Мейсона Гринвуда, имеет теперь право сдать ее назад или обменять на форму другого игрока. Такое решение обусловлено тем, что Гринвуда арестовала полиция и подозревает его в изнасиловании.

Об этом сообщает Daily Mail.

31 января манкунианцы прекратили продавать атрибутику связанную с Гринвудом, потому что фанаты категорически осудили действия футболиста. Теперь клуб решил дать возможность болельщикам избавиться от футболки игрока без потери средств.

"Манчестер Юнайтед" отстранил Гринвуда от тренировок и матчей сразу после того, как форварда обвинили в насилии. 20-летний Мейсон избил свою девушку Гэрриет Робсон, а также принуждал ее к сексу.

С Гринвудом отказались сотрудничать спонсоры. Более того, компания-разработчик видеоигр EA Sports удалила Мейсона из футбольного симулятора FIFA 22.

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