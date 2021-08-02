Болельщики "Динамо" отметились провокационным баннером и конфликтом.

Фанаты "Динамо" во время матча 2-го тура УПЛ против "Вереса" вывесили на трибунах "Олимпийского" баннер, адресованный "Шахтеру", а также устроили потасовку со стюардами.

Перед началом встречи фанаты вывесили один из рекламных баннеров "Шахтера", добавив на него свою надпись: "Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам здесь не рады".

А по ходу матча у фанатов возник конфликт со стюардами.

Telegram-канал Динамо Киев Inside сообщил:

"По поводу драки в секторе. Эксцесс исполнителей. Один из фанов пытался прорваться на поле, один из охранников слишком перестарался в захвате. Возмутились и побузили. Бывает".

Видео опубликовал YouTube-канал "Профутбол".

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Автор: Антон Дударь