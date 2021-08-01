Беньямин Вербич / фото Динамо Киев
1 августа киевское "Динамо" проведет матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги - подопечные Мирчи Луческу будут принимать "Верес".
Вашему вниманию видеотрансляция матча "Динамо" - "Верес".
Начало встречи - в 19.30.
Для "Динамо" это первый поединок в новом сезоне. 1-й тур УПЛ киевляне пропускали - матч против "Миная" был перенесен.
Что касается "Вереса", то новичок УПЛ в 1-м туре сыграл вничью с "Колосом" - 0:0.
Букмекеры не сомневаются в победе "Динамо" в этом матче: коэффициент 1,17 - на киевлян, 7,10 - на ничью и 18,00 - на "Верес".
Динамо - Верес
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
FootballHub