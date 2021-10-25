Результаты "Барсы" в нынешнем сезоне не радуют болельщиков.

В 10-м туре чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:2.

После матча болельщики, которые остались недовольны таким результатом, атаковали автомобиль главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана.

Они заблокировали машину и какое-то время не позволяли Куману покинуть территорию стадиона. При этом некоторые бросали в авто предметы и били его ногами.

Видео в Twitter опубликовал журналист Альберт Рохе.

"Барселона" на своей странице в Twitter уже выступила с официальным заявлением касательно этой ситуации, осудив поведение фанатов.

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"ФК "Барселона" публично осуждает насильственные и презрительные действия, которые пережил наш тренер, покидая "Камп Ноу". Клуб будет принимать меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные события больше не повторялись", - говорится в заявлении.

Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Рональд Куман не будет уволен, независимо от результата матча с "Реалом".

"Барселона": результаты в сезоне

В чемпионате Испании "Барселона" идет лишь девятой, набрав 15 очков в девяти матчах.

В Лиге чемпионов после трех туров "Барселона" занимает третье место в группе с "Баварией", "Бенфикой" и "Динамо" Киев. Каталонцы разгромно проиграли мюнхенцам и лиссабонцам, а "Динамо" обыграли со счетом 1:0.

Автор: Антон Дударь