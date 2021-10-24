В центральном матче 10-го тура чемпионата Испании на "Камп Ноу" встречались гранды европейского футбола - "Барселона" и "Реал". Эль-Класико завершилось победой гостей.
В первом тайме Давид Алаба вывел "Реал" вперед, и счет 0:1 держался вплоть до компенсированного ко второму тайму времени. Арбитр добавил семь минут, и команды успели отличиться по разу. Сперва Лукас Васкес сыграл на добивании, а затем Серхио Агуэро поставил точку в матче.
Тренер "Реала" Карло Анчелотти впервые победил на "Камп Ноу".
"Барселона" - "Реал" - 1:2
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Голы: Агуэро, 90+3 - Алаба, 32, Васкес, 90+7
"Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 45), Пике, Гарсия, Альба, Де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Люк Де Йонг, 85), Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74)
"Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго (Вальверде, 71, Карвахаль,90), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87)
Предупреждения: Пике - Менди
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Чемпионат Испании: положение команд
- "Реал" провел 9 матчей, набрал 20 очков и лидирует в таблице Примеры. Столько же очков в своем активе имеют "Севилья" и "Реал Сосьедад".
- У "Барселоны" - 15 очков также после девяти игр. Каталонцы занимают лишь восьмое место в таблице.