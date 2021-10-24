Реал одолел Барселону в битве грандов чемпионата Испании (видео)

Два гола из трех команды забили в компенсированное ко второму тайму время.

В центральном матче 10-го тура чемпионата Испании на "Камп Ноу" встречались гранды европейского футбола - "Барселона" и "Реал". Эль-Класико завершилось победой гостей. В первом тайме Давид Алаба вывел "Реал" вперед, и счет 0:1 держался вплоть до компенсированного ко второму тайму времени. Арбитр добавил семь минут, и команды успели отличиться по разу. Сперва Лукас Васкес сыграл на добивании, а затем Серхио Агуэро поставил точку в матче. Тренер "Реала" Карло Анчелотти впервые победил на "Камп Ноу". "Барселона" - "Реал" - 1:2 Читайте также"Проект жив": Барселона, Реал и Ювентус продолжают работать над организацией Суперлиги Голы: Агуэро, 90+3 - Алаба, 32, Васкес, 90+7 "Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Коутиньо, 45), Пике, Гарсия, Альба, Де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Люк Де Йонг, 85), Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74) "Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго (Вальверде, 71, Карвахаль,90), Бензема, Винисиус (Асенсио, 87) Предупреждения: Пике - Менди Видео голов Чемпионат Испании: положение команд "Реал" провел 9 матчей, набрал 20 очков и лидирует в таблице Примеры. Столько же очков в своем активе имеют "Севилья" и "Реал Сосьедад".

У "Барселоны" - 15 очков также после девяти игр. Каталонцы занимают лишь восьмое место в таблице. Автор: Антон Дударь

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