Ирландия впервые будет принимать матчи финального турнира чемпионата Европы.

Великобритания и Ирландия примут финальный турнир Чемпионата Европы по футболу в 2028 году, а Италия и Турция – в 2032 году, объявил исполнительный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций УЕФА.

Матчи Евро-2028 состоятся в Лондоне, Ливерпуле, Ньюкасле, Манчестере, Бирмингеме, Дублине, Кардифе, Белфасте и Глазго.

Великобритания в прошлом году приняла женское евро. А мужской турнир страна в последний раз принимала в 1996 году. Англия в последний раз принимала чемпионат Европы в 1996 году, Шотландия проводила матчи в прошлом году, а Уэльс, Северная Ирландия и Республика Ирландия впервые примут матчи финального турнира чемпионата Европы. Финальный поединок состоится на лондонском стадионе "Уэмбли".

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Города, проводящие матчи Евро-2032, определят до октября 2026 года. Италия и Турция представили 20 показательных стадионов, из которых будут выбраны десять – по пять от каждой страны.

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26 сентября в УЕФА приняли решение о возвращении российских молодежных сборных к соревнованиям. Сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) отказалась от ранее принятого решения вернуть российские молодежные сборные U-17 к международным соревнованиям. В организации не нашли техническое решение, которое позволило бы российским командам вернуться.

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