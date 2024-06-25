По словам игрока сборной, украинская команда должна сделать "что-то невероятное", чтобы победить в этом матче.

26 июня сборная Украины по футболу проведет матч с Бельгией в решающей игре группового раунда Евро-2024.

Известно, что центральный нападающий украинской команды Роман Яремчук играл в первых двух матчах Украины на Евро-2024, в обоих выходил на замены. Первый матч завершился поражением украинской сборной (0:3), однако второй поединок против Словакии принес Украине победу (2:1), где Яремчук забил решающий гол.

Украинский футболист в интервью УЕФА отметил, что "сине-желтых" впереди ждет тяжелое противостояние с сильным соперником.

Видео дня

"Это топ-сборная. Лукаку, Де Брейне, Доку - все футболисты мирового класса. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Очень хорошо знаю бельгийский футбол, и эта сборная действительно очень высокого уровня. Они имеют сильную систему игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу", - объяснил Яремчук.

Кроме того, футболист прокомментировал свой забитый гол в ворота Словакии. По его словам, он должен был забить его.

"Не знаю [лучший ли этот гол в матчах за сборную]. Это был гол нападающего. Да, сложный гол, но хорошие форварды на хорошем уровне такие и забивают. Поэтому если ты представляешь свою страну, то должен забивать такие мячи", - подчеркнул игрок сборной Украины.

Яремчук также рассказал о своих переживаниях и трудностях, которые ему пришлось пережить в течение последних нескольких лет. Футболист отметил, что имел постоянные травмы и поделился, как на него повлияла война.

"В последнее время у меня было достаточно много травм. Но я прошел большую трансформацию как игрок, стал более опытным, лучше готовлюсь к матчам. Считаю, что сейчас я более умный футболист, чем был несколько сезонов назад. Конечно, я переживал тяжелые периоды, но такова футбольная жизнь", - отметил спортсмен.

По его словам, первые шесть месяцев в "Бенфике" были успешными, ведь он хорошо выступал, однако получил травму.

"Потом началась полномасштабная война. Она, конечно, очень повлияла на меня, я сильно потерял в весе, фокус был потерян. Сейчас об этом сложно говорить: думаю, не у каждого футболиста такое происходит в карьере. Да, это был сложный момент для меня. Но и не хочется, чтобы это было каким-то оправданием в отношении футбола. Ты должен справляться с этим давлением", - подчеркнул Яремчук.

Евро-2024 - последние новости

Ранее защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко заявил, что пропущенный гол от сборной Словакии лежит на его совести. По его словам, первой ошибкой стало неправильное положение его корпуса.

"Потому что я совсем не видел своего оппонента, где он находится. Или на шаг, или на два позади меня, или он совсем близко ко мне, или он вообще очень далеко. Я должен видеть и своего оппонента, и мяч. Второе - у меня было время даже несмотря на то, что я занял неправильную позицию, найти правильный тайминг прыжка и сыграть в мяч, но, к сожалению, ни первое, ни второе я не сделал. И мы пропустили этот мяч", - отметил футболист.

В то же время главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров отметил, что сборная Украины заслужила победу в матче со Словакией.

"Да, в первом матче с нашей стороны были ошибки, но я не считаю, что мы очень плохо играли. Да, проиграли 0:3, это неприятно, но я считаю, что и сегодня, и в первом матче ребята были настроены", - подчеркнул Ребров.

Вас также могут заинтересовать новости: