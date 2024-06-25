Главный тренер также рассказал о состоянии игроков сборной перед матчем.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров заявил, что в матче с Бельгией Украина должна быть сконцентрированной. По его словам, сборная Бельгии является очень сильной. Об этом он сказал в комментарии для Tribuna.com.

"Бельгия - очень сильная команда. Перед началом все понимали, что Бельгия - фаворит нашей группы. Но в этом чемпионате все возможно. Я помню этот матч против Словакии. Перед тем, как они пропустили, они создали очень хорошие моменты", - подчеркнул главный тренер.

Ребров добавил, что украинская сборная должна уважать соперника, однако одновременно и думать о том, как нужно играть против этой команды.

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"Завтра для нас очень важно быть сконцентрированными. Мы должны побеждать завтра", - отметил он.

В свою очередь Ребров для Украинской ассоциации футбола отметил, что завтра сборная Украины должна выходить на игру с таким настроением, с которым заканчивала матч со Словакией.

"Во втором тайме мы добавили интенсивности и считаю, победили заслуженно. В игре со Словакией вся команда набегала на 10 километров больше, чем с Румынией. Это очень важный фактор. Есть микроповреждения, есть игроки, которые сегодня могут не тренироваться. Но я уверен, что завтра все будут готовы", - добавил главный тренер.

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Ранее центральный нападающий украинской команды Роман Яремчук заявил, что "сине-желтых" впереди ждет тяжелое противостояние с Бельгией. Он выразил надежду, что завтрашний день будет Украины, а не Бельгии.

"Мы должны сделать что-то невероятное, чтобы взять очки с такой командой. Я очень надеюсь, что это будет день Украины, а не Бельгии. Очень хорошо знаю бельгийский футбол, и эта сборная действительно очень высокого уровня. Они имеют сильную систему игры, очень подкованный тактически тренер. Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас", - отметил футболист.

Также сообщалось, что сборная Украины по футболу провела открытую тренировку перед матчем с Бельгией. В то же время полузащитник команды Виктор Цыганков продолжает заниматься по индивидуальной программе.

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