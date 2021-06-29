Шестой президент обратился к команде с помощью видеосвязи.

Президент Украины Владимир Зеленский, который запустил флешмоб к матчу Евро-2020 между сборными Швеции и Украины, позвонил в лагерь национальной команды.

Об этом стало известно из Twitter главы государства.

"Имел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", - отметил Зеленский.

Напомним, что гарант Конституции эмоционально отреагировал на выход Украины в плей-офф.

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Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Артем Будрин