Шестой президент Украины поделился эмоциями от исторического события.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020.

Верховный главнокомандующий написал в Twitter поздравления команде.

"Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка - футбольная магия существует. Наша сборная - в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!", - напечатал текст Зеленский.

Еще один текст Зеленский обнародовал в Facebook.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в стадию плей-офф! Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедлива. Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012", - написал президент.

"Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно - заслуженно. У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!", - добавил глава государства.

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Автор: Артем Будрин