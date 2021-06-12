Сборная Украины стартует на турнире 13 июня.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч против Нидерландов на Евро-2020.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

"Мы понимаем, что будем играть в Нидерландах при хорошей атмосфере. Мы понимаем все сложности, которые будут нас ждать, но готовы к ним. Мы с уважением относимся к сопернику. У него много талантливых игроков, это команда, которая всегда играет стабильно", - сказал тренер.

При этом Шевченко подчеркнул: "Мы не планируем проигрывать".

Также тренер украинской сборной рассказал о том, как сборная Украины должна сыграть, чтобы добиться результата:

"У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы. В футболе они всегда есть. У нас будут шансы достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать".

Нидерланды - Украина: перед матчем

Матч Нидерланды - Украина пройдет в Амстердаме 13 июня. Начало - в 22.00.

Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.

Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.

Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не выявили - 1:1.

Перед матчем против Украины Нидерланды остались без ведущего защитника - травму получил Маттейс де Лигт.

Известно, кто будет судить матч Нидерланды - Украина.

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Автор: Антон Дударь