Украина стартует на чемпионате Европы матчем против непростого соперника.

Сборная Украины 13 июня проведет свой первый матч на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко на "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме сыграет против сборной Нидерландов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина.

Нидерланды - Украина: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча Нидерланды - Украина можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Также матч будет транслироваться на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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Нидерланды - Украина: перед матчем

Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.

Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.

Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не выявили - 1:1.

Известно, кто будет судить матч Нидерланды - Украина.

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Автор: Антон Дударь