"Оранжевый апельсин" с первого места вышел в плей-офф чемпионата Европы.

Пока Украина позорно уступала Австрии, в параллельном поединке группы С сборная Нидерландов спокойно разобралась с дебютантом крупных турниров - Северной Македонией.

В первом тайме счет открыл Мемфис Депай, который несколькими днями ранее подписал контракт с "Барселоной". А во втором тайме капитан Нидерландов Джоржиньо Вейналдум оформил дубль, при чем оба раза ему ассистировал именно Депай. Лидер "оранжевых" тоже этим летом сменил клубную прописку.

В итоге на табло счет 0:3 в пользу Нидерландов.

Северная Македония - Нидерланды - 0:3

Голы: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Д. Велкоски, Муслиу, Алиоски, Барди (Стояновски, 78), Адеми (Николов, 78), Тричковски (Чурлинов, 56), Эльмас, Трайковски (Хасани, 68), Пандев (Костадинов, 69)

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис (Бергхейст, 46), де Врей (Тимбер, 46), де Лигт, Блинд, ван Аанхольт, Ф. де Йонг (Гакпо, 79), Вейналдум, Граввенберх, Депай (Промес, 66), Мален (Вегхорст, 66)

Обзор всей игры.

Видео обзор первого тайма.

Евро-2020: группа С

Нидерланды финишировали на групповом этапе с максимальным результатом (9 очков), а Северная Македония - без набранных очков.

Сборная Украины по итогам группового этапа набрала 3 очка и заняла третье место в группе. Теперь для выхода в плей-офф "желто-синим" остается надеяться на то, что они попадут в число лучших третьих мест, однако с 3 очками шансы на это не слишком высокие.

У Австрии - 6 очков и вторая позиция. Австрийцы вышли в плей-офф, где сыграют с Италией.

Матчи группы С проходили в Амстердаме и Бухаресте.

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Автор: Артем Будрин