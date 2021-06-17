Бельгия одержала вторую победу на турнире.

Сборная Бельгии обыграла сборную Дании в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 в группе В.

Сборная Дании открыла счет в матче уже на 99-й секунде - отличился Юссуф Поульсен. Этот гол стал вторым самым быстрым в истории чемпионатов Европы.

На 10-й минуте матч приостановили в честь Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца в игре против финнов.

Ход матча во втором тайме перевернул выход на замену Кевина де Брюйне. Он еще не играл на этом Евро, так как восстанавливался после травм носа и глазницы, полученных в финале Лиги чемпионов.

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Полузащитник бельгийской сборной сперва отдал голевую передачу на Торгана Азара, а затем отличился сам и принес Бельгии победу.

Дания - Бельгия - 1:2

Голы: Поульсен, 2 - Т. Азар, 55, де Брюйне, 70

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Мехле, Васс (Стригер Ларсен, 61), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 72), Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72), Брэйтвейт

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Денайер, Вертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90+5), Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Э. Азар, 59)

Предупреждения: Васс, Йенсен - Т. Азар

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Евро-2020: группа В

Днем ранее во 2-м туре Евро-2020 в группе В Россия минимально обыграла Финляндию.

Бельгия набрала 6 очков и лидирует в группе. У Финляндии и России - по 3 очка, у Дании - 0.

Матчи этой группы проходят в Копенгагене и Санкт-Петербурге.

В заключительном туре бельгийцы сыграют с финнами, а датчане - с россиянами.

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Автор: Антон Дударь