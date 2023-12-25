"Эвертон" Виталия Миколенко в 19-м туре примет на своем поле действующего чемпиона лиги.

В среду, 27 декабря, в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграет против "Манчестер Сити".

Игра состоится на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.

"Манчестер Сити" перед 19-м туром АПЛ занимает в турнирной таблице лиги пятое место. В активе "горожан" 34 набранных очка. "Эвертон" с 16 баллами идет на 16-й позиции.

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В прошлом туре чемпионата Англии Миколенко и компания на выезде проиграли "Тоттенхэму" (1:2).

"Манчестер Сити" прошлый тур пропускал, поскольку выступал на Клубном чемпионате мира. Команда Гвардиолы выиграла этот турнир, пополнив свой зал славы еще одним трофеем. "Горожане" в финале в КЧМ-2023 разгромили бразильский "Флуминенсе" (4:0).

Эвертон - Манчестер Сити: прогноз

Безоговорочным фаворитом этого поединка является "Манчестер Сити". Победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,59. Ставки на триумф "Эвертона" принимают с коэффициентом 6,10. Ничья - 4,10.

Гол "ирисок" в этой игре оценен коэффициентом 1,60. На гол подопечных Пепа Гвардиолы поставить можно с коэффициентом 1,14.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом поединка "Эвертон" - "Манчестер Сити" является победа "горожан" со счетом 2:0. Ставки на такой результат принимают с коэффициентом 7,60.

Эвертон - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины в прямом эфире поединок 19-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" покажет канал Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой игры будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало матча - в 22:15 по киевскому времени.

Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ матч первого круга между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" завершился вничью (1:1). Во втором круге "горожане" разгромили "ирисок" со счетом 3:0.

Напомним, "Манчестер Сити" является действующим чемпионом Английской Премьер-лиги.

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