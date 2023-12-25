В среду, 27 декабря, в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграет против "Манчестер Сити".
Игра состоится на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Главным арбитром встречи назначен Джон Брукс.
"Манчестер Сити" перед 19-м туром АПЛ занимает в турнирной таблице лиги пятое место. В активе "горожан" 34 набранных очка. "Эвертон" с 16 баллами идет на 16-й позиции.
В прошлом туре чемпионата Англии Миколенко и компания на выезде проиграли "Тоттенхэму" (1:2).
"Манчестер Сити" прошлый тур пропускал, поскольку выступал на Клубном чемпионате мира. Команда Гвардиолы выиграла этот турнир, пополнив свой зал славы еще одним трофеем. "Горожане" в финале в КЧМ-2023 разгромили бразильский "Флуминенсе" (4:0).
Эвертон - Манчестер Сити: прогноз
Безоговорочным фаворитом этого поединка является "Манчестер Сити". Победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,59. Ставки на триумф "Эвертона" принимают с коэффициентом 6,10. Ничья - 4,10.
Гол "ирисок" в этой игре оценен коэффициентом 1,60. На гол подопечных Пепа Гвардиолы поставить можно с коэффициентом 1,14.
По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом поединка "Эвертон" - "Манчестер Сити" является победа "горожан" со счетом 2:0. Ставки на такой результат принимают с коэффициентом 7,60.
Эвертон - Манчестер Сити: трансляция
На территории Украины в прямом эфире поединок 19-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" покажет канал Setanta Sports.
Кроме того, трансляция этой игры будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Начало матча - в 22:15 по киевскому времени.
Добавим, что в прошлом сезоне АПЛ матч первого круга между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" завершился вничью (1:1). Во втором круге "горожане" разгромили "ирисок" со счетом 3:0.
Напомним, "Манчестер Сити" является действующим чемпионом Английской Премьер-лиги.