"Тоттенхэм" набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ.

В субботу, 23 декабря, в рамках 18-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" Виталия Миколенко противостоял "Тоттенхэму".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле и завершилась победой лондонского клуба.

Счет в игре был открыт на 9-й минуте - экс-нападающий "Эвертона" Ришарлисон вывел "Тоттенхэм" вперед, забив с передачи Бреннана Джонсона. На 18-й минуте встречи преимущество "шпор" удвоил Сон Хын Мин. На 82-й минуте "Эвертону" удалось один мяч отыграть - отличился портагальский полузащитник "ирисок" Андре Гомеш.

"Тоттенхэм" - "Эвертон" - 2:1

Голы: Ришарлисон, 9, Сон Хын Мин, 18 - Гомеш, 82

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро (Дайер, 46), Дэвис, Роял, Сарр (Ло Чельсо, 74), Скипп, Джонсон, Кулусевски, Сон, Ришарлисон (Гойбьерг, 63)

"Эвертон": Пикфорд, Паттерсон, Брентуэйт, Тарковски, Миколенко, Гейе (Гомеш, 24), Онана (Бету, 79), Харрисон (Данжума, 66), Гарнер, Макнил, Калверт-Льюин

Предупреждения: Кулусевски (86) - Гейе (23), Онана (26), Гомеш (76), Паттерсон (84)

Обзор матча:

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл всю игру. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,0 балла.

"Тоттенхэм" набрал 36 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Эвертон" с 16 баллами занимает 16-е место.

В следующем туре чемпионата Англии "Эвертон" сыграет против "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" встретится с "Брайтоном".

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