ПСЖ проиграл в гостях "Ньюкаслу" со счетом 1:4.

В среду, 4 октября, французский ПСЖ с разгромным счетом проиграл "Ньюкаслу" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Главный тренер парижан Луис Энрике прокомментировал фиаско своей команды. Испанский специалист считает, что счет в этой игре был несправедлив.

"Эти матчи тяжелы для тренеров! Думаю, мы начали с очень хорошим настроем, справились с прессингом "Ньюкасла", у Дембеле был шанс забить быстрый гол.

Видео дня

Честно говоря, я думаю, что счет несправедлив. Даже если мне придется поздравить "Ньюкасл", который играл очень хорошо. Но я считаю, что счет 1:4 - это жестко", - приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ПСЖ проиграл "Ньюкаслу" со счетом 1:4. Единственный гол в составе парижан забил защитник Люка Эрнандес.

После двух туров подопечные Луиса Энрике занимают второе место в турнирной таблице группы F с 3 очками в активе. Лидирует в квартете "Ньюкасл", набравший 4 балла. "Милан" на третьей строчке с 2 очками, "Боруссия" Д с одним очком - последняя.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с "Миланом". Матч состоится 25 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: