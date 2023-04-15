Пока тренер такую перспективу не рассматривает.

В СМИ Объединенных Арабских Эмиратов распространилась информация о том, что текущий тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров может заключить долговременный контракт со сборной Украины.

Как сообщил комментатор Амер Абдулла в эфире спортивных каналов Абу-Даби, УАФ предложила специалисту контракт на 10 лет.

После вчерашнего матча "Аль-Айна" в Кубке президента журналисты на пресс-конференции поинтересовались, действительно ли Ребров может возглавить сборную на столь долгий срок. Украинец был лаконичным.

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"Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет - это шутка", - передает слова Реброва официальный сайт "Аль-Айна".

После этого он добавил, что сейчас у него есть соглашение с действующим клубом "Аль-Айном", которое действует до конца текущего сезона.

Перипетии вокруг поста главного тренера сборной Украины

Сергей Ребров второй год подряд работает в ОАЭ. На протяжении всего срока работы его связывают со сборной Украины. Однако лишь недавно УАФ заявила о том, что готова провести переговоры со специалистом.

Последним постоянным тренером "сине-желтых" был Александр Петраков. Его контракт со сборной завершился в конце прошлого декабря. В этом году Украина провела лишь один официальный матч, в котором уступила Англии. В этом поединке действиями "сине-желтых" руководил Руслан Ротань.

Согласно сообщению УАФ от 28 февраля, Ротань будет временно исполнять обязанности главного тренера команды, пока ассоциация не подпишет контракт с Ребровым. Это он сможет сделать после того, как у него завершится текущее соглашение с "Аль-Айном" (30 июня).

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