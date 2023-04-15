Эффектный ассист стал частью результата в важном матче.

Вчера, 14 апреля, в рамках ответного матча Кубка президента ОАЭ встречались "Аль-Айн" Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко и "Аль-Васл". Встреча завершила победой команды украинцев со счетом 1:0.

В забитом голе 29-й минуте принял участие и капитан сборной Украины. После прострела партнера он сам мог забивать, однако не попал должным образом по мячу. Круглый снаряд отскочил от пятки к партнеру, который расстрелял ворота соперника.

"Аль-Айн" сумел довести матч до победы, несмотря на то, что большинство поединка команда играла в меньшинстве из-за удаления голкипера на 29-й минуте. Всего арбитр за всю игру показал четыре красные карточки.

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Ярмоленко провел на поле 67 минут, после чего был заменен на бразильца Жонатана Сантоса.

Подопечные Реброва по сумме двух матчей (первый завершился со счетом 0:0) прошли в финал Кубка президента, в котором сыграют 29 апреля против "Аль-Шарджи".

Напомним, что Ярмоленко стал игроком "Аль-Айна" летом прошлого года. Он присоединился к клубу из ОАЭ на правах свободного агента. До этого футболист выступал за английский "Вест Хэм".

Сергей Ребров тренирует "Аль-Айн" уже второй сезон подряд. Его контракт действует до июня 2023-го года. У Ярмоленко тоже соглашение с эмирским клубом завершается в конце этого сезона.

Отметим, что Андрей Ярмоленко является капитаном сборной Украины. В таком статусе он играл в матчах "сине-желтых" прошлой осенью. В марте против сборной Англии Ярмоленко не выходил на поле из-за травмы. Тогда капитаном был Александр Зинченко.

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