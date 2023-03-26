У сборной Украины есть кадровые проблемы перед игрой с англичанами.

В воскресенье, 26 марта, национальная сборная Украины сыграет свой первый матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 по футболу. Соперником "сине-желтых" будет сборная Англии.

Накануне поединка главный тренер сборной Украины Руслан Ротань огласил зявку команды на игру.

Стоит отметить, что "сине-желтым" в игре с Англией не поможет капитан команды Андрей Ярмоленко. 33-летний нападающий находится в расположении национальной команды, однако так и не успел полностью восстановиться после травмы.

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Также есть серьезные проблемы у сборной в линии обороны. В заявку на игру с англичанами Руслан Ротань не включил защитника киевского "Динамо" Дениса Попова. Ранее расположение команды покинул центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный. Таким образом, в матче против Англии за сборную Украины дебютирует новый игрок. Это будет либо Александр Сваток, либо Эдуард Сарапий. Один из них составит пару Николаю Матвиенко в центре обороны. Ожидается, что это будет Сваток, который накануне отличился забитым голов в контрольном матче против "Брентфорда".

Состав сборной Украины на матч с Англией

Вратари: Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Никита Шевченко ("Александрия")

Защитники: Александр Караваев, ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко ("Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англія), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия")

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок "(Днепр-1"), Руслан Малиновский ("Олимпик Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша)

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1")

Сборные Англии и Украины сыграют матч второго тура отбора на Евро-2024 в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, сборная Украины в квалификации ЧЕ-2024 играет в группе С, где их соперниками являются, кроме Англии, также сборные Северной Македонии, Мальты и Италии.

В первом туре квалификации ЧЕ англичане обыграли сборную Италии со счетом 2:1, а Северная Македония с аналогичным счетом выиграла у Мальты.

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